François Legault et la CAQ au pouvoir.

Les Québécois ont fait leur choix lundi soir en confiant les rênes de la province à François Legault et la Coalition Avenir Québec. Le gouvernement majoritaire qu’il dirigera mettra un terme à un demi-siècle d’alternance entre le Parti libéral du Québec et le Parti Québécois, qui subissent de lourdes pertes. De son côté Québec solidaire fait d’importants gains, y compris à l’extérieur de Montréal. La CAQ a finalement remporté 74 circonscriptions, soit 53 de plus qu’en 2014. C’est aussi 11 de plus que le seuil de la majorité. Du côté de Philippe Couillard et du PLQ c’est 32 députés, soit 36 de moins qu’en 2014. Québec Solidaire obtient pour sa part 10 sièges, ce qui est 7 de plus qu’il y a quatre ans, et termine la soirée devant le Parti québécois et Jean-François Lisée qui doit se contenter de 9 députés, en baisse de 19. Pas moins de 52 des 125 circonscriptions de la province seront représentées par des femmes, un nombre inégalé dans l’histoire du Québec. Au total, la CAQ obtient 37,5 % des votes exprimés, le Parti libéral, 25 %, le PQ, 17 % et QS, 16 %. Le taux de participation est estimé de manière préliminaire à 66,5 % par Élections Québec; concrètement, 4 des 6,2 millions d’électeurs inscrits se sont présentés aux urnes.