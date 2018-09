La semaine prochaine, dans le cadre des élections provinciales de Chateauguay, deux soirées électorales sont prévues. Notamment le mercredi 19 septembre aux salles du boisé à Mercier, lors d’un souper conférence et Jeudi le 20 septembre à une soirée publique ici même à Chateauguay.

Les candidats, Marie Chantal Chassé de la coalition avenir Québec, Monsieur Pierre Moreau, député du Parti Libéral du Québec et Jean Philippe Thériault du parti Québécois, auront la chance de s’exprimer sur les différents enjeux de la société. Les questions d’environnement, de santé, de transport d’éducation et autre seront abordées lors de ces 2 rencontres. Il faut prévoir des coûts de 75$ pour le souper du 19 septembre et aucun frais pour la soirée du 20 septembre au centre 55+ situé au 27, boulevard St-Françis à partir de 18h30. La soirée se déroulera en Français.